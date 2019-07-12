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بعد نوبات الارتعاش.. الألمان قلقون على ميركل

بعد نوبات الارتعاش.. الألمان قلقون على ميركل
رام الله - دنيا الوطن
هل تسافر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكثر مما ينبغي؟ هكذا تساءلت صحيفة (بيلد) الشعبية اليوم الجمعة، مع تزايد قلق الألمان على صحة المستشارة، التي اضطرت للجلوس بدلا من الوقوف في حفل استقبال رسمي أمس الخميس، بعد نوبة ارتعاش هي الثالثة في ثلاثة أسابيع.

وأثارت نوبات الارتعاش، التي أصابت ميركل أثناء وقوفها في مراسم استقبال مسؤولين، قلق الألمان الذين يعتبرون ميركل رمزا للصلابة في عالم مضطرب، كما أثارت تساؤلات بشأن حالتها الصحية، وما إذا كان جدول أعمالها مرهقا بشكل يفوق احتمالها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكتب الصحفي فرانز يوزف فاجنر في عاموده بصحيفة بيلد عن اضطرار ميركل للجلوس خلال مراسم استقبال أمس الخميس في مخالفة للبروتوكول :"عزيزتي المستشارة الجالسة. انفطر قلبي لرؤيتك وأنت تجلسين خلال مراسم الاستقبال الرسمي لرئيسة وزراء الدنمارك".

وأضاف "نرى شخصا يحاول أن يبقى قويا لكنه يرتعش ثم يرتعش".

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