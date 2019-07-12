البردويل: لم نوقع اتفاقيات مع الاحتلال.. الوفد المصري يريد التنفيس عن قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): "لم نوقع اتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي، والأمور الانسانية لا تُقايض".



وأضاف البردويل في تصريح لقناة (الأقصى) خلال مشاركته في مسيرات العودة شرقي القطاع: "تفاهماتنا مع الوسط المصري، تشهد مداً وجزراً، ولا نقبل بأن تنال هذه التفاهمات من حقوقنا".



وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن الوفد الأمني المصري، يريد التنفيس عن قطاع غزة، ولا يريد للأمور أن تنفيجر، مشيرا إلى أن حركته لم تقابل حتى اللحظة الوفد المصري، وهو في طريقه الى قطاع غزة.