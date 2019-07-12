فتحي حماد: نمهل الاحتلال مدة أسبوع لتنفيذ التفاهمات.. ومعركة (العصف المأكول) ستتكرر

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رام الله - دنيا الوطن

قال فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): "نمهل الاحتلال الاسرائيلي مدة أسبوع لتطبيق تفاهمات التهدئة) لافتا إلى أن معركة العصف المأكول ستتكرر مع الاحتلال، ولن يتم السكون عما يجري في المسجد الاقصى.



جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار بجمعتها الـ66 على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وأضاف حماد: "نقول للوسطاء الموجودين في غزة، بأننا لن نسكت على دماء الشهيد محمود الادهم"، مردفا بقوله: "لا نقبل باعتذار العدو بقتل الشهيد محمود الأدهم وسنثأر له".



وتابع حماد: "نحن نطور صواريخنا، ونقول للوسطاء الموجودين في غزة بأننا لن نسكت على دماء الشهيد محمود الأدهم"، مستطردا: "لدينا من الوسائل الخشنة التي تؤكد بأننا لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات"، منوها في الوقت ذاته إلى أن الشباب الثائر سيعود للمواجهة اذا لم تنفذ هذه التفاهمات.