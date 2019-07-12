خلال الجمعة الـ66.. الصحة: إصابة سبعة مواطنين برصاص الاحتلال شرقي القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصابة سبعة مواطنين فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات الجمعة الـ66 لمسيرات العودة وكسر الحصار، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وكانت الجماهير الفلسطينية قد توافدت بعد عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة والتي حملت اسم جمعة (لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان)، وذلك بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.