غرينبلات: تقارير زيارة وفد السلطة الفلسطينية للبيت الأبيض خاطئة











رام الله - دنيا الوطنأكد جيسون غرينبلات مبعوث الادارة الامريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن التقارير حول زيارة وفد من السلطة الوطني الفلسطينية للبيت الأبيض، خاطئة.وقال غرينبلات في تغريدة له على موقع (تويتر): "بحسب ما ورد، قال نائب رئيس فتح محمود العالول إن اخبار وفد السلطة الفلسطينية الذي يزور الولايات المتحدة غير صحيح، السيد العالول صحيح".وأضاف: "التقارير حول زيارة وفد من السلطة الفلسطينية للبيت الأبيض خاطئة".