الاحتلال يقرر تعزيز نشر القبة الحديدية على الحدود الشرقية لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (كان حدشوت)، الإسرائيلي، أن الجيش الاسرائيلي قرر تعزيز نظام القبة الحديدية في مستوطنات غلاف غزة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وبحسب الموقع ذاته، فإن قرار الجيش الاسرائيلي جاء، بعد أن قيمت فرقة غزة التابعة للجيش، للوضع، متوقعا أن ترد حركة حماس الليل على استشهاد احد عناصرها أمس شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.



وكان أحد عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهو محمود الأدهم، قد استشهد أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.



وأفاد جيش الاحتلال في بيان له، أن الحادث وقعت عن طريق سوء فيهم، ولكن هددت كتائب القسام، بأن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام.