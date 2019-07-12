سيلتقي حركة حماس والفصائل.. وصول الوفد الامني المصري لغزة عبر معبر (ايرز)





وبحسب قناة (الأقصى) الفضائية، فإن الوفد سيبحت عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك مع القيادة السياسية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها ملف المصالحة وتفاهمات التهدئة مع الاحتلال.





وكانت مصادر لـ"دنيا الوطن" قد أكدت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الوفد المصري سيصل غزة عصر اليوم عبر معبر بيت حانون/ ايرز، وسيلتقي بعدها قيادات المكتب السياسي لحركة حماس، بعد أن التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعضاء من مركزية فتح.

رام الله - دنيا الوطنأفاد المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون/ايرز، أن الوفد الامني لمصري، وصل قبل قليل، الى قطاع غزة عبر معبر ايرز شمالي قطاع غزة.وأشار المكتب الاعلامي للمعبر، أن الوفد المصري برئاسة العميد أيمن بديع وكيل جعاز المخابرات المصرية، واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية.