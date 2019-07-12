شؤون فلسطينية

للمشاركة بالجمعة الـ66.. بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة شرقي القطاع

للمشاركة بالجمعة الـ66.. بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الجماهير الفلسطينية، عصر اليوم الجمعة، بالتوافد الى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة الـ66، والتي حملت اسم جمعة (لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان).

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات جمعة (لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان)، مؤكدة على استمرار المسيرات بشعبيتها وسلميتها، حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في كسر الحصار عن القطاع وعودة اللاجئين الى ديارهم.

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