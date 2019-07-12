شؤون فلسطينية

منظمات إجتماعية وشخصيات يدعون لمؤتمر دولي للمنظمات الإجتماعية تضامناً مع الشعب الفلسطيني

منظمات إجتماعية وشخصيات يدعون لمؤتمر دولي للمنظمات الإجتماعية تضامناً مع الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير دولة فلسطين لدى روسيا الإتحادية عبد الحفيظ نوفل دولة فلسطين أن فلسطين تدعم كافة الجهود التي تبذل لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه منظمات إجتماعبة وكذلك شخصيات وخبراء لهم دور فاعل في تشكيل الرأي العام داخل وخارج بلدانهم ، وأبدى استعداد فلسطين لاحتضان هذا المؤتمر .

وأشار السفير الفلسطيني ، في طاولة مستديرة أقيمت برعاية الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية وفي مقرها وسط العاصمة موسكو ، وبدعوة من صندوق "المجتمع الروسي الشرق أوسطي " ، أن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي تعمل في فلسطين بأجواء من الديمقراطية والاستقلالية تدعم رؤى الرئيس الفلسطيني محمود عباس و نهج القيادة الفلسطينية ، خاصة تجاه عملية السلام ، والموقف من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والسياسات العدوانية التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية ، والإجراءات الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، وهذا ماتجلى في الالتفاف الواسع من قبل المنظمات و مؤسسات المجتمع المدني ، خاصة إزاء صفقة القرن وورشة المنامة .

كما ذكر السفير نوفل أن قضية فلسطين تلقى دعماً واسعاً من منظمات المجتمع المدني العربي و الدولي ، حتى في بعض الدول التي تنحاز لإسرائيل ، وبعض هذه المنظمات يتمتع بنشاط واسع ومؤثر ، مثل حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الكثير من دول العالم .

ومن جانبه أكد السيد سيرغي ستيباشين رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية دعم روسيا ، حكومة وشعباً للقضية الفلسطينية ولتجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ، وشدد على أن منظمات المجتمع المدني الروسي ، وفي مقدمتها الجمعية الإمبراطورية ، تقف إلى جانب موسكو في موقفها المبدئي والثابت لإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، وسعيها لتسوية كافة ملفات المنطقة على أساس سياسي وبمايخدم مستقبل شعوب المنطقة والمصالح القومية الروسية ، سيما في سوريا والعراق واليمن وليبيا وسواها .

كما أبدى تأييداً كبيراً لعقد مؤتمر دولي لمنظمات إجتماعية وشخصيات وخبراء دوليين للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وعبر عن استعداده لبذل كافة الجهود لأنجاح المهام المناطة بهذا المؤتمر .

وكان السفير ألكسي باكانوف قد صرح بأن منظمة التضامن الأفروآسيوي قد اتخذت قراراً للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 29-11- 2019 في موسكو ،وسيبدأ التحضير لهذا الحدث الهام .

وبدوره أعلن السيد ألكسي بوشكوف عضو المجلس الفدرالي أن فشل سياسات الولايات المتحدة في إدارة ملفات المنطقة ومانجم عن ذلك من تداعيات خطيرة حفز روسيا ، وكذلك منظماتها الإجتماعية ، لاستعادة دورها ومكانتها لتعزيز الأمن والاستقرار ، وألمح أن عدم ايجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ، وتسوية ملفات المنطقة على أساس سياسي ، سيكون كفيلاً بانتشار العنف والإرهاب والصراعات الدموية .

كما تحدث سفير جامعة الدول العربية د.حبيب جابر حبيب عن دعم جامعة الدول العربية لقضية فلسطين العادلة واعتبارها القضية المركزية ، وسعي الجامعة لحل أزمات المنطقة على أساس سياسي انطلاقاً من القانون الدولي .

وبدوره أشار سفير جمهورية مصر العربية في روسيا إيهاب طلعت نصر عن دور المنظمات الإجتماعية المصرية في بناء المستقبل ودعم القضايا الوطنية والعربية .

كما شددت نائبة رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية على ضرورة العمل مع المنظمات الإجتماعية خاصة في الإتحاد الأوربي لدعم قضايا الشرق الأوسط ، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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