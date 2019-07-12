مظاهرة ضد استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين

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رام الله - دنيا الوطن

خرج أهالي القدس وحي سلوان اليوم الجمعة في مظاهرة شارك فيها متضامنين أجانب، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ضد الاستيطان والسيطرة على المنازل الفلسطينية.



وانطلقت المظاهرة من أمام مستوطنة "مدينة داوود" المقامة على مدخل بلدة سلوان ثم في ساحاتها الداخلية.



وتوجه المشاركون في التظاهرة إلى منزل عائلة صيام، والتي سيطر المستوطنون عليها قبل يومين.