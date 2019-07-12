الأوقاف: اعتماد الفيزا الالكترونية لحجاج فلسطين للموسم الحالي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب إعتماد الفيزا الالكترونية (EVISA) لحجاج فلسطين لهذا الموسم 2019 – 1440 لأول مرة بدلاً عن التأشيرات السابقة مما يسهل الاجراءات الفنية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة إصدار التأشيرات وسرعة إنجازها.



وأوضح أبو الرب أنه تم شراء وتحديث جميع الانظمة المساندة للتعامل مع المستجدات الخاصة بالفيزا الالكترونية ليتم إصدارها بمقر الوزارة، حيث تم تشكيل فريق الكتروني خاص بالوزارة يشرف على إدخال ودمج بيانات الحجاج على المسار الالكتروني للحج ثم الحصول على موافقة وزارة الحج التي تسمح بنقل بيانات الحجاج الى النظام الالكتروني العام للتأشير التابع لوزارة الخارجية السعودية؛ من أجل البدء باصدار التاشيرات.



وبين أبو الرب أنه منذ لحظة اعتماد الفيزا الالكترونية لحجاج فلسطين قامت الوزارة بالتواصل مع وزارة الحج السعودية ومؤسسات الخدمات، والطوافة في المملكة العربية السعودية لعقد ورشة عمل خارجية في المملكة العربية السعودية للطاقم المسؤول عن إدخال البيانات و تنظيم جلسة مع الشركة المسؤولة عن نظام المسار الالكتروني للحج من اجل تجنب وتذليل أي عقبات.



وبخصوص الخدمة الجديدة المتعلقة بشراء الأضحية (الهدي) لحجاج دولة فلسطين والتي تم إضافتها هذا العام، قال ابو الرب: "تم إدخال نظام الأضاحي الالكتروني بالتعاون مع بنك التنمية السعودي لإبعاد فريضة الحج عن أي عبث، حيث سيتم تزويد كل حاج بوصل الكتروني خاص بالأضحية معتمد من بنك التنمية، وسيتم إطلاق رابط الكتروني يحتوي على الفيزا الالكترونية الخاصة بكل حاج مع وصل الاضحية المعتمد".



وأكد أبو الرب أن الوزارة وبتعليمات من فخامة الرئيس محمود عباس وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ستواصل بذل كل الجهود اللازمة من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني ضمن السياسة العامة التي تحددها القيادة لخدمة حجاج دولة فلسطين.



واعرب أبو الرب عن شكره للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن بشكل عام وعلى ما قدموه ويقدمونه من خدمات ورعاية جليلة لحجاج دولة فلسطين خاصة، بالاضافة الى مكرمات خادم الحرمين الشريفين والتي تنعكس ايجابا على أبناء الشعب الفلسطيني المحتل وتخفف من معاناته وحصاره.



من جهته، أشار الوكيل المساعد للحج والعمرة، الشيخ سليم الأشقر، إلى أن الوزارة قد بدأت التحضير لهذا الموسم مبكرا لكي تبقى وتحافظ على الانجازات التي حققتها خلال المواسم الماضية بما يعود بالخير والفائدة على حجاجنا الكرام وينسجم مع تعليمات القيادة الفلسطينية في بذل الجهد المميز لحجاجنا، هذا بالإضافة إلى عدد من الخدمات الجديدة والتي سيكون لها الأثر الكبير على رفع مستوى الخدمة لحجاج فلسطين.



وأكد أن الوزارة لن تتردد في العمل على توفير ما يسهل على الحاج ويتيح له المجال لأداء عبادته على الوجه الأكمل.