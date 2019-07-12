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بري: القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية و(صفقة القرن) تجارية

بري: القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية و(صفقة القرن) تجارية
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال لقائه وفدا من المنظمة العربية للشباب، اليوم الجمعة، أن القدس كانت وستبقى القبلة السياسية والقومية، قائلا: "للأسف البعض تفرق عن هذه القبلة".

وشدد بري على أن فلسطين وقضيتها بقدر ما هي ملك للشعب الفلسطيني هي قضية العرب الأولى، لافتا إلى أن (صفقة القرن) هي نسف لمبدأ الأرض مقابل السلام وهي صفقة تجارية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال: "إسرائيل تريد خلق مزارع شبعا جديدة لكن هذه المرة في البحر، فمنذ خمس سنوات ولبنان يخوض مفاوضات شاقة والموقف اللبناني هو هو، فالمعارك السياسية ليست أقل خطورة وأهمية من المعارك العسكرية مع الاحتلال".

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