مصرع طفل غرقاً في برميل ماء شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي الطفل عمر أحمد مجدي مليطات (عامان) مصرعه، اليوم الجمعة، جراء سقوطه في برميل ماء ببلدة بيت فوريك شرق نابلس.



وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).