شؤون فلسطينية

إصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مسيرتي كفر قدوم ونعلين

إصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مسيرتي كفر قدوم ونعلين
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، في مسيرتي كفر قدوم بقلقيلية ونعلين برام الله، مما أسفر عن اصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.

في التفاصيل، أصيب طفل بالرصاص الحي في الرأس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن الطفل عبد الرحمن ياسر شتيوي (10 سنوات)، أصيب بالرصاص الحي في الرأس، في مسيرة كفر قدوم، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

في سياق آخر، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق ومتضامن أجنبي بقنبلة غاز في الفخذ، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا لإحياء الذكرى الـ15 لصدور "فتوى لاهاي" التي أكدت أن "الجدار" مخالف للقانون الدولي وطالبت بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين.

وحمل المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بالاحتلال وجرائمه.

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