حماس تكشف تفاصيل زيارة وفدها إلى روسيا

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت حركة حماس، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الزيارة التي يجريها وفد قيادي رفيع برئاسة عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق إلى العاصمة الروسية موسكو.



وقال سامي أبو زهري القيادي بحماس في تصريحٍ صحفي: إن الزيارة "تأتي في سياق التواصل والعلاقات الثنائية بين كلا الطرفين"، إضافة إلى "الرغبة في تقييم المستجدات والتطورات السياسية في المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية".



وأوضح أبو زهري، أن زيارة وفد حماس "تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها تأتي في ظل المحاولاوت الأمريكية لفرض صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية"، وفق تعبيره.



وأضاف أن الزيارة تأتي "رغبة من حماس في تنسيق المواقف، خاصة مع الأطراف الدولية في مواجهة هذه الصفقة وبذل كل جهد لإحباطها". وفق ما أوردته صحيفة (عربي 21).