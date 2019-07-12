لبحث ملفي المصالحة والتهدئة.. الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عصر اليوم

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خاص دنيا الوطن

من المقرر أن يصل وفد جهاز المخابرات المصري، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة، لبحث ملفي المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وكذلك تثبيت التهدئة بغزة.



وقالت مصادر لـ"دنيا الوطن": إن الوفد المصري سيصل غزة عصر اليوم عبر معبر بيت حانون/ ايرز، وسيلتقي بعدها قيادات المكتب السياسي لحركة حماس، بعد أن التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعضاء من مركزية فتح.