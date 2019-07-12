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الكشف عن مصير السعودي المفقود في شلالات نياغرا

الكشف عن مصير السعودي المفقود في شلالات نياغرا
المبتعث السعودي قاسم عداوي
رام الله - دنيا الوطن
عثرت السلطات الكندية على جثة المبتعث السعودي قاسم عداوي، الذي سقط في شلالات نياغرا، أثناء رحلة عائلية قبل 3 أيام.

وأفادت وكالات أنباء كندية، بأنه سيتم نقل الجثمان في أسرع وقت ممكن للمملكة للقيام بإجراءات الدفن.

وأوضح محمد عداوي شقيق زوجة الضحية، أن السلطات الأمريكية أبلغتهم أن السلطات الكندية عثرت على جثة بالجانب الكندي من شلالات نياغرا تحمل نفس صفات الطول والعلامات التي أدلت بها عائلة الفقيد للمحققين منذ اختفائه، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأكد عداوي، أنهم بانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان المرسلة إليهم من السلطات الأمريكية لتأكيد هوية الجسد، بحسب صحيفة (عاجل).

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