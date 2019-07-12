عربي

فتح تحقيق بعد تحطم قمر صناعي عسكري إماراتي

فتح تحقيق بعد تحطم قمر صناعي عسكري إماراتي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت سلطات الفضاء الأوروبية إنه تم فتح تحقيق بعد فشل إطلاق الصاروخ الأوروبي (Vega)، مما أدى إلى تحطم قمر مراقبة عسكري كان سيوضع في المدار الفضائي لحساب دولة الإمارات.

ووفق وكالة (رويترز) فقد انطلق الصاروخ الإيطالي الصنع من المطار الفضائي في غيانا الفرنسية الساعة 10:53 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (01:53 بتوقيت غرينيتش يوم الخميس) حاملا القمر الصناعي الإماراتي "فالكون آي 1" الذي تفيد تقارير بأن قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وأظهرت لقطات لعملية الإطلاق بُثت على الإنترنت، أنه بعد نحو دقيقتين بدأ مراقبون يبلغون عن بروز مؤشرات على حدوث خطأ بعد فترة وجيزة من بدء المرحلة الثانية.

وقالت الوكالة: إنه على الرغم من مساعي إعادة ضبط إعدادات إطلاق الصاروخ من الأرض، أكدت السلطات على أن الصاروخ تعرض "لعطل فني جسيم"، واعتذرت للإمارات عن فقدان حمولته، في إشارة إلى فقدان القمر الصناعي.

وتعتبر هذه أول عملية فاشلة لإطلاق صاروخ "Vega" الذي تعتمد عليه وكالة الفضاء الأوروبية في مهمات لوضع أقمار صناعية في مدارات حول الأرض. وقد استُخدم الصاروخ في 14 مهمة سابقة.

يشار إلى أن عملية الإطلاق، تعرضت، للتأجيل مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

أخبار ذات صلة

بري: القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية و(صفقة القرن) تجارية

بري: القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية و(صفقة القرن) تجارية

الكشف عن مصير السعودي المفقود في شلالات نياغرا

الكشف عن مصير السعودي المفقود في شلالات نياغرا

قطر تواصل تعزيز العلاقات العسكرية مع هاتين الدولتين العربيتين

قطر تواصل تعزيز العلاقات العسكرية مع هاتين الدولتين العربيتين

لأول مرة في أميركا اللاتينية.. دولة تُصنف حزب الله &#34;منظمة إرهابية&#34;

لأول مرة في أميركا اللاتينية.. دولة تُصنف حزب الله "منظمة إرهابية"

زيادة السياح العرب في سوريا

زيادة السياح العرب في سوريا

الإمارات: سياسة أمير قطر الأب يدفع ثمنها تميم ماديًا ومعنويًا

الإمارات: سياسة أمير قطر الأب يدفع ثمنها تميم ماديًا ومعنويًا

قريبًا.. وزارة السعادة في مصر

قريبًا.. وزارة السعادة في مصر

شاهد: بعد سنوات على إعدامه.. عراقيون يهتفون لصدام حسين

شاهد: بعد سنوات على إعدامه.. عراقيون يهتفون لصدام حسين

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

منظمات إجتماعية وشخصيات يدعون لمؤتمر دولي للمنظمات الإجتماعية تضامناً مع الشعب الفلسطيني

منظمات إجتماعية وشخصيات يدعون لمؤتمر دولي للمنظمات الإجتماعية تضامناً مع الشعب الفلسطيني

مظاهرة ضد استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين

مظاهرة ضد استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين

مصرع طفل غرقاً في برميل ماء شرق نابلس

مصرع طفل غرقاً في برميل ماء شرق نابلس

إصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مسيرتي كفر قدوم ونعلين

إصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مسيرتي كفر قدوم ونعلين

الاحتلال يُفرج عن أسير مقدسي ويبعده عن القدس

الاحتلال يُفرج عن أسير مقدسي ويبعده عن القدس

الهدمي: سنعمل على تفعيل الشراكة مع جميع المؤسسات العاملة في القدس

الهدمي: سنعمل على تفعيل الشراكة مع جميع المؤسسات العاملة في القدس

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية مونتنيغرو بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية مونتنيغرو بالعيد الوطني

أبو مويس يؤكد أهمية تطبيق أنظمة تحصين الجامعات في التصنيف العالمي

أبو مويس يؤكد أهمية تطبيق أنظمة تحصين الجامعات في التصنيف العالمي

منوعات

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

المهن التمثيلية بلبنان تتبرأ من باتريك مبارك بعد تهجمه على الإسلام والرسول

المهن التمثيلية بلبنان تتبرأ من باتريك مبارك بعد تهجمه على الإسلام والرسول

شهيرة تؤكد تخليها عن الحجاب بهذه الصورة

شهيرة تؤكد تخليها عن الحجاب بهذه الصورة

عبير صبري تتحول إلى شقراء.. هل تبدو أجمل؟

عبير صبري تتحول إلى شقراء.. هل تبدو أجمل؟

تامر حسني ينشر صورة ابنة عامر منيب بعد تخرجها ويُوجه لها رسالة

تامر حسني ينشر صورة ابنة عامر منيب بعد تخرجها ويُوجه لها رسالة

لقطة نادرة لماجد المصري مع طليقته المطربة منى إش إش وأولادهما

لقطة نادرة لماجد المصري مع طليقته المطربة منى إش إش وأولادهما

لجين عمران تُهاجم نيكي ميناج بعد إلغاء حفلها بالسعودية

لجين عمران تُهاجم نيكي ميناج بعد إلغاء حفلها بالسعودية

عربي

الكشف عن مصير السعودي المفقود في شلالات نياغرا

الكشف عن مصير السعودي المفقود في شلالات نياغرا

فتح تحقيق بعد تحطم قمر صناعي عسكري إماراتي

فتح تحقيق بعد تحطم قمر صناعي عسكري إماراتي

قطر تواصل تعزيز العلاقات العسكرية مع هاتين الدولتين العربيتين

قطر تواصل تعزيز العلاقات العسكرية مع هاتين الدولتين العربيتين

زيادة السياح العرب في سوريا

زيادة السياح العرب في سوريا