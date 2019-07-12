فتح تحقيق بعد تحطم قمر صناعي عسكري إماراتي

رام الله - دنيا الوطنقالت سلطات الفضاء الأوروبية إنه تم فتح تحقيق بعد فشل إطلاق الصاروخ الأوروبي (Vega)، مما أدى إلى تحطم قمر مراقبة عسكري كان سيوضع في المدار الفضائي لحساب دولة الإمارات.ووفق وكالة (رويترز) فقد انطلق الصاروخ الإيطالي الصنع من المطار الفضائي في غيانا الفرنسية الساعة 10:53 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (01:53 بتوقيت غرينيتش يوم الخميس) حاملا القمر الصناعي الإماراتي "فالكون آي 1" الذي تفيد تقارير بأن قيمته مئات الملايين من الدولارات.وأظهرت لقطات لعملية الإطلاق بُثت على الإنترنت، أنه بعد نحو دقيقتين بدأ مراقبون يبلغون عن بروز مؤشرات على حدوث خطأ بعد فترة وجيزة من بدء المرحلة الثانية.وقالت الوكالة: إنه على الرغم من مساعي إعادة ضبط إعدادات إطلاق الصاروخ من الأرض، أكدت السلطات على أن الصاروخ تعرض "لعطل فني جسيم"، واعتذرت للإمارات عن فقدان حمولته، في إشارة إلى فقدان القمر الصناعي.وتعتبر هذه أول عملية فاشلة لإطلاق صاروخ "Vega" الذي تعتمد عليه وكالة الفضاء الأوروبية في مهمات لوضع أقمار صناعية في مدارات حول الأرض. وقد استُخدم الصاروخ في 14 مهمة سابقة.يشار إلى أن عملية الإطلاق، تعرضت، للتأجيل مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية.