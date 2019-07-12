قطر تواصل تعزيز العلاقات العسكرية مع هاتين الدولتين العربيتين

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رام الله - دنيا الوطن

عقد رئيس أركان الجيش القطري، غانم بن شاهين الغانم، اجتماعات مع مسؤولين من العراق والمغرب بحث خلالها مسألة تعزيز علاقات بلاده العسكرية مع هاتين الدولتين العربيتين.



ووفق (روسيا اليوم) فقد اجتمع الغانم، الخميس، مع كل من قائد الدفاع الجوي العراقي، جبار عبيد كاظم الدراجي، ونائب قائد القوة الجوية العراقية، فلاح فارس الإزيرج، والوفد المرافق لهما، في إطار زيارتهما الحالية لقطر.



وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة القطرية.



ويوم الأربعاء، التقى الغانم الملحق العسكري البحري والجوي لدى سفارة المغرب في الدوحة، محمد البحري.



وأوضحت وزارة الدفاع القطرية في بيان، أنه جرت خلال اللقاء "مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها".