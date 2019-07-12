لأول مرة في أميركا اللاتينية.. دولة تُصنف حزب الله "منظمة إرهابية"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام أمريكية، إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري مرسومًا رئاسيًا، يعرّف حزب الله بأنه "منظمة إرهابية"، كأول دولة بأميركا اللاتينية.



وقالت وزيرة الأمن العام في الأرجنتين، باتريشيا بولريتش "هناك تقدم كبير في هذا الشأن"، وفق ما نقل موقع (العربية.نت).



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد دعا شركاء وحلفاء الولايات المتحدة إلى تصنيف حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.



واعتبر أن العقوبات الجديدة هي جزء من جهود واشنطن لمواجهة تأثير فساد "حزب الله" على لبنان ودعم استقرار هذا البلد، وفق تعبيره.



وكتب بومبيو على (تويتر): "تشكل العقوبات التي فرضت اليوم على كبار المسؤولين في "حزب الله" جزءا من جهود الولايات المتحدة للتصدي لفساد الحزب في لبنان وندعو حلفاءنا لإعلانه منظمة إرهابية".