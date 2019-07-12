شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن أسير مقدسي ويبعده عن القدس

الاحتلال يُفرج عن أسير مقدسي ويبعده عن القدس
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الأسير المقدسي وسيم الجلاد (41 عاما)، بشرط الابعاد عن القدس حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح نادي الأسير، أن محكمة الاحتلال أفرجت عن الجلاد أمس، وأعيد اعتقاله لحظة تحرره من سجن النقب بعد قضائه 15 عاما في الأسر، ونقلته إلى مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حتى أفرج عنه اليوم، مقابل الإبعاد عن مدينة القدس حتى نهاية الشهر الجاري، ومنعه من رفع الرايات والأعلام الفلسطينية أو المشاركة في الحفلات والنشاطات.

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