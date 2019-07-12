الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية مونتنيغرو بالعيد الوطني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس جمهورية مونتنيغرو مليو ديوكانوفيتش بالعيد الوطني.



وقال الرئيس عباس في برقيته: "لمناسبة احتفالكم بالعيد الوطني، يطيب لنا أن نتوجه لكم ومن خلالكم لشبعكم الصديق، باسمي وباسم دولة فلسطين وشعبها، بصادق تهانينا القلبية، متمنين أن يعود هذا العيد عليكم وعلى بلدكم وشعبكم بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".



وأعرب أبو مازن، عن شكره للرئيس ديوكانوفيتش لمواقفه التضامنية الداعمة للشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل نيل حقوقه في الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الضمانة الأكيدة لتحقيق السلام العادل الذي تتوق إليه شعوب منطقتنا كافة.