شؤون فلسطينية

اتصال هاتفي مطوّل ومعمق بين أبو مازن وبوتين.. ماذا جاء فيه؟

اتصال هاتفي مطوّل ومعمق بين أبو مازن وبوتين.. ماذا جاء فيه؟
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
جرى اتصال هاتفي مطول ومعمق، اليوم الجمعة، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض كافة القضايا سواء فيما يتعلق بـ"صفقة القرن" أو الموقف من "لقاء المنامة" أو الموقف من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تم التوافق على أن الحل السياسي له الأولوية من أجل سلام عادل ودائم، بحسب ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية.

وعبر الرئيس عباس عن تقديره للموقف الروسي من "ورشة المنامة" و"صفقة القرن" والتمسك بالشرعية الدولية.

وشرح أبو مازن لبوتين، الوضع المتأزم في العلاقة مع إسرائيل، وكذلك الخروقات اليومية وآخرها حفر نفق بهدف تغيير ملامح القدس العربية، كذلك حجز الأموال الفلسطينية، الأمر الذي وضعنا في ضائقة مالية صعبة على جانب الاستمرار بالاستيطان والاقتحامات اليومية.

وقال الرئيس الفلسطيني: إن الجهد الروسي في موضوع المصالحة الفلسطينية هام ومقدر، وإننا ملتزمون باتفاق القاهرة 2017، وجاهزون لتنفيذه بالكامل، كما أكد الرئيسان دعمهما للدور المصري وأهميته في تحقيق المصالحة.

بدوره، أكد الرئيس بوتين ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية لإيجاد تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أن الدعم الاقتصادي لا يجوز أن يكون قبل الحل السياسي الذي له الأولوية.

وقال إنه سيواصل عمله مع الجانب الأميركي والإسرائيلي من أجل تعزيز حل الدولتين.

وبخصوص المصالحة، أكد الرئيس بوتين ضرورة أن يتم ذلك ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن روسيا ستستمر بتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية- الروسية على الصعد كافة.

وأضاف الرئيس الروسي، أنه يتطلع لاستقبال الرئيس محمود عباس في موسكو من أجل مزيد من التشاور.

وفي نهاية الاتصال، ثمن الرئيس محمود عباس، الموقف الروسي الذي يتوافق تماما مع الموقف الفلسطيني في القضايا كافة، وخاصة الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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