الإمارات: سياسة أمير قطر الأب يدفع ثمنها تميم ماديًا ومعنويًا

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن زيارة أمير قطر إلى واشنطن "جاءت بعكس المرجو منها" وأن "الانسلاخ عن المحيط مكلف".وكتب قرقاش في تغريدة نشرها في حسابها على حسابه بموقع (تويتر) اليوم الجمعة، أن "شعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة".وأضاف قرقاش "حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد".واختتم تغريدته بالقول: "سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والابن".