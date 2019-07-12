إيران لإسرائيل: سنرد بقوة على اي اعتداء ينتهك سيادتنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن بلاده سترد بحزم على كل من ينتهك سيادتها، وذلك ردا على تصريحات إسرائيلية، بشأن قدرة طيرانها الحربي على توجيه ضربات لإيران.



وقال وزير الدفاع الإيراني في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، إن بلاده "ستجعل العدو یندم وسيتلقى ردا حاسما وقويا على أي اعتداء يطال أجواء وسيادة الأراضي الإيرانية".



كما اعتبر حاتمي تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على عدم تهديد الدول الأعضاء.



وجاءت التصريحات الإيرانية، بعد تهديدات أطلقها نتنياهو الأسبوع الجاري قال فيها إن طهران تقع في مرمى الطائرات الحربية الإسرائيلية.



وأكد نتنياهو أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى إيران وسوريا وأي مكان في الشرق الأوسط.