جيش الاحتلال يطالب جنوده التعامل بحذر مع مسيرات الجمعة شرقي القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال أصدر تعليماته لجنوده على الحدود مع قطاع غزة، بالتصرف بحذر مع مسيرات العودة، التي ستجري يوم الجمعة في خمسة نقاط رئيسية.



وقالت صحيفة (معاريف): إن الساعات القليلة الماضية شهدت محاولات مصرية للتوسط بين اسرائيل وحماس، لتخفيف حدة التوتر خاصة بعد استشهاد احد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على حدود غزة.



وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من عناصر الضبط الميداني ما أدى لاستشهاد محمود الأدهم، أحد عناصر كتائب القسام.



إلى ذلك، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن اغتيال الشهيد محمود الأدهم من كتائب القسام جريمة إسرائيلية، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.



وأوضحت الفصائل، في تصريح صحفي، مساء أمس الخميس، أن الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً من دماء وأشلاء جنوده وضباطه رداً على هذا الاجرام.



وحذر البيان، الاحتلال من اختبار صبر فصائل المقاومة التي أثبتت أنها قادرة على لجم تغول الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ولن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك وفرض قواعد جديدة تخدم مصالح الاحتلال.