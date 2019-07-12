شؤون فلسطينية

غزة تستعد للجمعة الـ 66 لمسيرات العودة

غزة تستعد للجمعة الـ 66 لمسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
يستعد المواطنون في غزة ، اليوم، للمشاركة في جمعة جديدة من فعاليات مسيرات العودة، وذلك بعد يوم على استشهاد أحد عناصر كتائب القسام برصاص جيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال القطاع، وهو الشهيد محمود الأدهم.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان صحفي، الجماهير، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 66 شرق قطاع غزة، بعنوان "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

وشددت الهيئة على استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية؛ لمنع إسقاط حق العودة وكسر الحصار عن غزة، لافتة إلى أنه "لا بد من استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لحماية حقوقنا على أرضنا المقدسة".

يذكر أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في غلاف غزة، في أعقاب تهديدات كتائب القسام له بعد استشهاد أحد عناصرها.

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