شؤون فلسطينية

غرينبلات: لدي ثقة بالرئيس عباس ولا نسعى لتغيير القيادة الفلسطينية

غرينبلات: لدي ثقة بالرئيس عباس ولا نسعى لتغيير القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، أن التوقيت الحالي "فريد لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، إذ جمع التهديد الإيراني الدول العربية وخاصة الخليجية وإسرائيل.

وقال غرينبلات، في حوار مع قناة (الحرة): إن "هذه الدول لا تريد التخلي عن الفلسطينيين، لكن قادتها في الوقت ذاته يريدون حماية بلدانهم المهددة من إيران".

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يرغم الفلسطينيين على شيء"، لكنه أعرب عن إيمانه في أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقدر خطة السلام، مضيفا أن "هناك اتصالات مع فلسطينيين".

وفي سياق ورشة المنامة، قال غرينبلا: "الورشة في حد ذاتها كانت ممتازة، وكوشنر وفريقه قاموا بعمل رائع في إعداد حزمة من 50 مليار دولار لما يمكن أن يكون للفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان".

وتابع غرينبلات: "نحن الآن في مهمة تقصي حقائق، سنسمع تعليقات الحاضرين ومن الدول في أنحاء العالم، ونحب أن نسمع تعليقات السلطة الفلسطينية.. نعتقد أن هذا مهم. ستكون هذه فرصة مفقودة... (في حال) لم يقرؤوا الخطة الاقتصادية ويعطونا رأيهم".

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