مصرع إسرائيليين في حادث انقلاب مركبة على طريق أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي إسرائيلييان مصرعهما في حادث انقلاب مركبة تحمل لوحة صفراء على طريق أريحا، صباح اليوم الجمعة، كما أصيب آخر بجروح خطيرة.



وقالت وسائل اعلام إسرائيلية، إنه تم نقل المصاب إلى مستشفى "هداسا"، وتم اغلاق شارع رقم "1" من أريحا باتجاه القدس.