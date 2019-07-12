شؤون فلسطينية

تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس

تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ووفق دائرة الأرصاد الجوية، فإن هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج، فيما حذرت الأرصاد المواطنين من التعرض لأشعة الشمس، لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرًا.               

السبت 2019/07/13:يكون الجو صيفياً عادياً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

الاحد 2019/07/14: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2019/07/15: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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