شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة للاحتلال: ستدفع ثمناً باهظاً لجرائمك من دماء وأشلاء جنودك وضباطك

فصائل المقاومة للاحتلال: ستدفع ثمناً باهظاً لجرائمك من دماء وأشلاء جنودك وضباطك
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن اغتيال الشهيد محمود الأدهم من كتائب القسام جريمة إسرائيلية، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وأوضحت الفصائل، في تصريح صحفي، مساء الخميس، أن الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً من دماء وأشلاء جنوده وضباطه رداً على هذا الاجرام.

وحذر البيان، الاحتلال من اختبار صبر فصائل المقاومة التي أثبتت أنها قادرة على لجم تغول الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ولن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك وفرض قواعد جديدة تخدم مصالح الاحتلال.

وأضاف البيان: "إن الإعلان عن خطوة حل اللجان الشعبية في غزة عدوان على حقوق شعبنا يهدف إلى تصفية حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم المحتلة، وهذا إعلان صارخ يأتي في خدمة المتآمرين على القضية الفلسطينية".

وأكمل: "هذه الخطوة من قبل رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير تسعى لتشعيب الانقسام ومحاولة بائسة لتعطيل كافة أشكال الحياة في غزة".

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