التميمي ومقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع الفلسطينية

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة في العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم الخميس مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك وبحث معه كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان الفلسطيني وانتهاك الاحتلال المستمر لهذا الحقوق.



وأوضح التميمي، خلال اللقاء الأهمية الاستثنائية لتاسيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية والتي تعكس اهتمام القيادة الفلسطينية بهذا الملف وايلائه الاهمية التي يستحقها.



وبين أن الدائرة ومنذ تاسيسها عكفت على وضع خطة عملها واستراتيجياتها ووضع السياسات الرسمية للنهوض بملف حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لهذه الحقوق.



وأدان التميمي خلال اللقاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بمنع لينك من دخول الأراضي الفلسطينية مما اضطره لعقد لقاءاته في العاصمة الأردنية عمان.



من جانبه، أثنى لينك على قرار منظمة التحرير الفلسطينية بانشاء دائرة مهتمة بحقوق الانسان وابدى كامل الاستعداد للتعاون معها وشكر الوفد الفلسطيني على حضوره لعمان لعقد هذا اللقاء.



وشارك في اللقاء الى جانب التميمي وكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحريرالفلسطينية حسام عرفات.