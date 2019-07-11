اشتية يكشف عن خطة فلسطينية لاستيراد النفط العراقي وتكريره بدولة عربية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن خطة فلسطينية لاستيراد النفط العراقي وتكريره في إحدى الدول العربية.
وقال اشتية، خلال لقاء له مع جهاز الإحصاء المركزي، الخميس: "الأسبوع المقبل سنكون في العراق، ونحاول قدر الإمكان توسيع التواصل مع عمقنا العربي، بالتجارة والخدمات وفي كل شيء، ونحاول استيراد البترول من العراق، ونكرره في إحدى الدول العربية".
وأضاف اشتية: "بدأنا في خطوات الانفكاك من الاحتلال بخطوات جدية، فالتحويلات الطبية إلى إسرائيل توقفت تماماً، ما عدا الحالات الاستكمالية".
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