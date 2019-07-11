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شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تضع شرطاً لاستئناف الاتصالات مع واشنطن

الرئاسة الفلسطينية تضع شرطاً لاستئناف الاتصالات مع واشنطن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وضعت الرئاسة الفلسطينية، شرطاً لاستنئاف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية في واشنطن، وذلك وفق ما أعلن الناطق باسمها، نبيل أبو ردينة.

وقال أبو ردينة، وفق (وفا): تعقيباً على ما يصدر من تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأميركية حول تحقيق السلام، فإن منظمة التحرير الفلسطينية، تؤكد أنها لم ترفض في يوم من الأيام أية مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سلام فلسطيني إسرائيلي، يقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تعتبر القدس الشرقية، أرضاً محتلة.

وأضاف أبو ردينة، أن منظمة التحرير الفلسطينية على استعداد تام لاستئناف العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأميركية، إذا أعلنت التزامها بهذه المرجعيات.

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