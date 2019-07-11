أول تعليق رسمي من حزب الله على العقوبات الأمريكية الأخيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة"، الممثلة لحزب الله في البرلمان اللبناني، أن العقوبات التي فرضتها مؤخراً، وزارة الخزانة الأمريكية على شخصيات بارزة من الحزب بينها نواب، لن تغير شيئاً.



وفي أول تعليق لها على العقوبات الأمريكية الجديدة، اعتبرت الكتلة، أن "ما تضمنه القرار الأمريكي من إجراءات كيدية إضافية، طالت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، وعضو الكتلة النائب، أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، هو تماد في العدوان على لبنان، وعلى شعبه وخياراته، وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية، ولن يغير شيئاً في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي، وللسياسات الأمريكية الداعمة والراعية لهما"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت الثلاثاء الماضي عقوبات على رعد وشري وصفا، داعية المجتمع الدولي إلى إدراج (حزب الله) بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.