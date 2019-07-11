محافظ بيت لحم يُطلع وفد الروائيين العرب على إجراءات الاحتلال التعسفية

ورحب حميد بالوفد، وأطلعهم على معاناة شعبنا الفلسطيني، وما يتعرض له بفعل إجراءات الاحتلال التعسفية، مؤكداً أن زيارتهم لفلسطين، ليست تطبيعاً مع الاحتلال، بل دعماً وتأييداً للقضية الفلسطينية، مشيراً لأهمية زيارة الأدباء العرب لفلسطين.





وقال: "ما يجعلنا نشعر بالثقة والسعادة، هو وجود لوحة متنوعة من الأدب والشعر، وكل مناحي الثقافة، من خلال جنسيات عربية مختلفة".







وعبر وفد الروائيين العرب عن سعادتهم لوجودهم في فلسطين، كونهم يقدمون رسالة دعم ومناصرة وتأييد للقضية الفلسطينية، وقدموا شكرهم للقائمين على ملتقى الرواية لإتاحة الفرصة لهم للمجيء لفلسطين، وهذه فرصة يحتاج إليها العرب والروائيين بشكل خاص على حد تعبيرهم.

رام الله - دنيا الوطنالتقى عاطف أبو سيف، وزير الثقافة، ووفد الروائيين العرب المشاركين في ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية، محافظ بيت لحم كامل حميد، ظهر اليوم الخميس.وأكد أبو سيف، أن زيارة الروائيين العرب لفلسطين هي مقاومة لسياسات الاحتلال العنجهية، التي تهدف إلى عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي والدولي، مشيراً إلى أن بقاءنا على الأرض أساس انتصارنا، ووجود هؤلاء المبدعين والمبدعات وأصحاب الكلمة والقلم، هو جزء من الانتصار وفكرة الصمود.