أبو عبيدة يُعلق على أنباء اختطاف قيادات من القسام بغزة



وقال أبو عبيدة: "إن المقاومة بفضل الله في حالة يقظة دائمة ومعركة مفتوحة، وستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى زواله".



وأضاف: "إن العدو الصهيوني لا يزال يعيش حالة الفشل والتخبط بعد عملية حد السيف، ويحاول التغطية على هذا الفشل وتعويضه بنشر وتسريب معلومات مفبركة وكاذبة ومضللة عبر أذرع استخباراتية وإعلامية مختلفة".



ودعا الناطق باسم كتائب القسام، وسائل الإعلام، إلى الحذر من تداول معلومات مجهولة المصدر والتحلي بالمسؤولية، واستقاء الأخبار المتعلقة بالمقاومة من مصادرها الرسمية.

أكد أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول محاولات العدو خطف واغتيال عدد من قيادات القسام، هو محض تلفيق ووهم وأحلام لا أساس لها من الصحة.جاء ذلك، في تصريح له على موقع كتائب القسام الإلكتروني، وذلك تعقيباً على ما أشيع حول محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادة القسام.