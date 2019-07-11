انفجار قرب كنيسة وسط القامشلي شمال شرق سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الخميس، بانفجار دراجة نارية جانب كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلي، الواقعة شمال شرقي البلاد.



وذكرت (سانا) في بيان مقتضب، أن المعلومات الواردة حتى الآن تشير إلى اقتصار الأضرار على عدد من السيارات، فيما لم توضح أسباب الانفجار أو الجهات التي تقف وراءه.