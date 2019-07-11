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دعوات تُطالب وزيراً فرنسياً بالاستقالة.. وهذا السبب

دعوات تُطالب وزيراً فرنسياً بالاستقالة.. وهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
وُجهت نداءات إلى وزير النقل البيئي الفرنسي فرانسوا دو روجي، الخميس، لتقديم استقالته بعد الكشف عن تنظيمه "مآدب عشاء خاصة باذخة" عندما كان رئيساً للجمعية الوطنية.

وكشف موقع (ميديابار) الاستقصائي، أنه أحصى بين تشرين الأول/ أكتوبر 2017 وحزيران/ يونيو 2018، حوالي 10 مآدب عشاء، شغّلت في كل مرة موظفي رئاسة الجمعية، مرفقاً المعلومات بصور وشهادات ووثائق.

ودافع دو روجي، العضو السابق في حزب البيئة، عن نفسه موضحاً أن "مآدب العشاء غير الرسمية" كانت جزءاً من مهامه ونفى إقامة "أية سهرة باذخة".

ولم تُقنع الحجج التي قدّمها دو روجي الحزب، الذي كان ينتمي إليه، إذ طالب المتحدث باسم حزب "البيئة- الخضر" الخميس باستقالته من الحكومة.

واعتبر جوليان بايو في حديث إذاعي "وجدت هذه التفسيرات فاضحة"، مشيراً إلى أن الشهادتين اللتين نقلهما موقع (ميديابار) عن زوجة دو روجي وكاتب المقالات جان ميشال اباتي، تؤكدان أن مآدب العشاء هذه "ليست مهنية".

وطالبت النائبة ديلفين باتو، زعيمة حركة "جينيراسيون إيكولوجي" السياسية البيئية، أيضاً باستقالة الوزير، وقالت لوكالة (فرانس برس): "هذا يبدو لي غير مقبول أخلاقياً، استقالته تفرض نفسها لأن هذه أموال عامة.،الأموال العامة ليست من أجل تنظيم مآدب عشاء باذخة".

وأعرب النائب عن حزب الجمهوريين (يمين) جوليان أوبير عن غضبه الشديد، وطالب بـ"الشفافية في النفقات المهنية".

والأربعاء، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أن الوزير لا يزال يحظى بثقة الرئيس ماكرون وبالحكومة.

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