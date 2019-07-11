تمديد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، الخميس، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ويبدأ تنفيذ القرار في مصر في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس، الموافق 25 تموز/ يوليو 2019.



ونص القرار في مادته الثانية، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ "ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".



وكان الرئيس المصري قد أصدر في 12 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2017 قراراً وافق عليه مجلس الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد هجوم "الواحات البحرية"، الذي أسفر عن مقتل 17 شرطياً.

رام الله - دنيا الوطن