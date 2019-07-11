حماس: ليس من المقرر أن يصل الوفد المصري لغزة اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كل ما يُشاع حول زيارة الوفد الأمني المصري، لغزة اليوم الخميس، لافتاً إلى أنه بحسب الترتيبات، ليس من المقرر، وصوله لغزة اليوم أصلاً.



وقالت حماس في تصريح لها: "هذه الأخبار فبركات، تدخل في إطار التشويش والتأثير على زيارة الوفد المصري لغزة، وإفشاله مهامه"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



يذكر، أن الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أيمن بديع، نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، واللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز، قد التقى في وقت سابق من اليوم، أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.



وبحث الطرفان العديد من الملفات، وعلى رأسها الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، وتطبيق المصالحة الفلسطينية.