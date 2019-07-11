جمعية الرياض تدعم مستشفيات غزة بأدوية بربع مليون دولار

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رام الله - دنيا الوطن

قدّمت جمعية الرياض الخيرية للتنمية المجتمعية، شحنة أدوية لمستشفيين في قطاع غزة بقيمة ربع مليون دولار.



وسلّمت الجمعية، وزارة الصحة في مجمّع الشفاء الطبي صباح اليوم الخميس، شحنة أدوية خاصة بالأورام، وأدوية رعاية أولية، مخصصة لمستشفيي الشفاء والأوروبي، بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت، ضمن برنامج دعم الشعب الفلسطيني.



وحضر مراسم التسليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الرياض، د. رياض شاهين، ومجلس إدارة الجمعية، ومدير مجمع الشفاء، د. مدحت عباس، ومدير إدارة التعاون الدولي، د. أشرف أبو مهادي، والمتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، وعدد من كوادر المستشفى.



وقال شاهين: إن هذه المبادرة، جاءت استجابة للكارثة الحقيقية التي يعيشها قطاع غزة نتيجة نفاد 90% من أدوية مرضى السرطان، إضافة إلى منع المرضى من حرية العلاج والسفر، وسياسة الابتزاز التي يمارسها الاحتلال على المعابر وحواجزه العسكرية.



وأكد، أن المبادرة تنطلق من مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية والدينية تجاه أبناء شعبنا، إلى جانب الدور الإغاثي والتنموي لجمعية الرياض، "التي ستواصل حضورها القوي في مثل هذه الأوقات وفي كل الأوقات".



وأضاف أن المبادرة الجديدة تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية؛ تهدف لتعزيز التضامن المجتمعي مع معاناة مرضى السرطان، وتسليط الضوء على معاناتهم.



وشكر شاهين مؤسسة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الجهة الممولة للمشروع، ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وإدارة التعاون الدولي فيها، لتعاونهم في إنجاحه.



من جانبه، قال عباس: إنه من المأمول أن تقدّم أدوية جمعية الرياض، أملاً لمرضى الأورام، الذي يعانون من منعهم السفر عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة؛ لتلقي العلاج في الخارج.



وأضاف: "المريض اليوم في أمسّ الحاجة لمدّ يد العون له من المؤسسات العربية والدولية، ونحن من هذا المنبر نقدم شكرنا لدولة الكويت الشقيق؛ لتعاونها المستمر في تقديم الدعم لقضايانا الإنسانية، كما نشكر إخواننا في جمعية الرياض لجهدهم الدؤوب في تنفيذ الأعمال الخيرية التي تدعم المريض الفلسطيني".



وأجرى مجلس إدارة جمعية الرياض في ختام مراسم التسليم جولة تفقدية على مرضى مستشفى الشفاء، برفقة الكادر الإداري للمستشفى، ووزّع هدايا عليهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.



يشار إلى أن جمعية الرياض، سبق أن قدّمت شحنة أدوية كبيرة خاصة بجرحى مسيرات العودة، لدى مستشفى السلام في مدينة خانيونس جنوب القطاع.



ويذكر أن "الرياض" جمعية خيرية أهلية غير ربحية، تأسست في منتصف عام 2015م.