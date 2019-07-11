تركيا تخطط لنشر أول بطارية من صواريخ (إس-400) على الحدود السورية



وأوضحت الصحيفة أن القرار بنشر الصواريخ في هذا المكان بالذات، قبالة محافظة الرقة السورية، تم اتخاذه "بعد دراسة معمقة للمنطقة وتقديرها من قبل السلطات".



وأضافت (ملي غازيتي) أن ثمة خططا لنشر بطارية أخرى من (إس-400) في محافظة مرسين، بشرق شواطئ تركيا المتوسطية، أو في محافظة هاطاي جنوب البلاد.



وفي وقت سابق، كشف مصدر روسي مطلع لوكالة "إنترفاكس" للأنباء، أن روسيا قد تبدأ توريداتها من منظومات (إس-400) المضادة للجو إلى تركيا، في النصف الأول من شهر يوليو الجاري.



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن، الأسبوع الماضي، أن "الاستعدادات متواصلة لتسلم منظومات إس-400 الروسية"، مشيرا إلى انطلاق الأعمال الخاصة بشحن هذه الأسلحة والتحضير لإرسالها.



فيما وردت تقارير، أمس الأربعاء، عن شحن دفعة من المنظومات الروسية المزمع إرسالها لأنقرة.



وتخصص منظومة (إس-400) الروسية لمواجهة الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية، وغيرها من وسائل الهجوم الجوي، في ظروف عمل منظومات تشويش إلكترونية وغيرها. وبمقدور المنظومة تدمير الأهداف الطائرة على مدى 400 كلم والأهداف الباليستية المحلقة بسرعة تبلغ 4.8 كلم في الثانية، على ارتفاعات تتراوح بين عدة أمتار وعشرات الكيلومترات.



وأكدت السلطات التركية مرارا عزمها تنفيذ الصفقة المبرمة مع روسيا بشأن (إس-400)، على الرغم من معارضة واشنطن الشديدة لتنفيذها.



رام الله - دنيا الوطنأوردت صحيفة (ملي غازيتي) التركية، اليوم الخميس، أن البطارية الأولى من منظومات (إس-400) الروسية سينشرها العسكريون الأتراك بضواحي مدينة شانلي أورفا، بالقرب من الحدود مع سوريا.