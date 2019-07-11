أردان: هذا ما سيحدث إذا استمر فشل محاولات التهدئة مع غزة

قال جلعاد أردان وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "نحن قريبون من نقطة النهاية، فإذا استمرت محاولات التهدئة في الفشل، فإن العملية العسكرية واسعة النطاق ستكون الخيار المفضل، وعلى عكس الماضي، هذه المرة جميع الخطط جاهزة"، بحسب ما جاء على موقع قناة (كان) الاسرائيلية.





يذكر أن أحد عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، قد استشهد اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.





وقد أكد جيش الاحتلال أن عملية قتل أحد عناصر القسام جاء عن طريق سوء الفهم، فيما هددت كتائب القسام بأن هذه الجريمة لن تمر.

رام الله - دنيا الوطن