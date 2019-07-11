قوات الاحتلال تختطف شاباً من مخيم نور شمس شرق طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الخميس، شابا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.



وأفاد نادي الأسير في طولكرم، أن قوة اسرائيلية خاصة ترافقها قوة من جيش الاحتلال كانت تستقل سيارة بيضاء، اختطفت الشاب أحمد عدنان حسين جمال (21 عاما)، أثناء عمله داخل مغسلة للسيارات على الشارع الرئيسي للمخيم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).