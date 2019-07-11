اليابان تقدم منحة بمبلغ مليون دولار كأدوية أمراض مزمنة وسرطان لغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قدمت اليابان اليوم الخميس، منحة بقيمة مليون دولار لوزارة الصحة الفلسطينية هذا العام؛ لتوفير الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة وأمراض السرطان والمستهلكات الطبية للمستشفيات والعيادات في قطاع غزة.



وقالت اليابان: "تم إرسال الشحنة الرابعة الأخيرة منها إلى قطاع غزة اليوم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأعربت اليابان عن أملها في أن تساهم في حماية حياة مواطني غزة وإتاحة المزيد من الفرص للتعافي الكامل من الإصابات والأمراض فضلا لإعطاء مزيد من الأمل إلى أهالي قطاع غزة.



وقالت: "تأتي هذه المنحة من إدراكنا العميق للصعوبات التي تواجه جزء مهم من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".