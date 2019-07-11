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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة بنغازي الليبية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة بنغازي الليبية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخرون، في انفجار سيارة مفخخة وقع اليوم الخميس، أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وقالت مصادر ليبية: "إن التفجير استهدف قيادات في القوات الخاصة الليبية بمدينة بنغازي"، مشيرة إلى نجاة قيادات في قوات الصاعقة من التفجير، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتزامن التفجير مع تشييع اللواء في الجيش الليبي، خليفة المسماري، وهو القائد السابق للقوات الخاصة، والذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

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