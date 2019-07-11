اختيار 50 حاجا.. الإعلان عن نتائج مكرمة الرئيس للحج لهذا العام للمقدسيين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أمين سر حركة فتح في القدس شادي المطور الانتهاء من قرعة المستفيدين من مكرمة الرئيس محمود عباس للحج لهذا العام.



وأشار المطور أنه تم اجراء القرعة في المسجد الأقصى المبارك بعد ظهر اليوم الخميس، على 557 من الأسماء التي توفرت فيها الشروط، وتم اختيار 50 حاجا، منهم 35 امرأة و15 رجلا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأوضح أن القرعة جرت بحضور شخصيات دينية ووطنية مقدسية، وجمع غفير من المواطنين الذين أكدوا أهمية المكرمة في تعزيز صمود المقدسيين، وأنهم في سلم أولويات القيادة، مطالبين بزيادة عدد المستفيدين منها، في المرات المقبلة.