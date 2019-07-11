عقب استشهاد أحد عناصر القسام.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن رفع حالة التأهب في صفوفه تحسباً لرد متوقع من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) على استشهاد أحد عناصره صباحاً.



وأفاد موقع (حدشوت 24) بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في صفوف قواته في محيط غزة خشية الرد من حماس.



ويأتي التأهب في أعقاب تحذيرات إسرائيلية من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بالرغم من اعتذار الجيش الإسرائيلي عن حادثة القتل لأحد عناصر الضبط الميداني التابع للقسام، وتذرع بأن ما حدث نتج عن سوء فهم بدعوى اقتراب شبان من السياج شمال القطاع واكتشف الجيش أنه مسلح.



من جهتها أكدت كتائب القسام أن الحادثة لن تمر مرور الكرام، وأنها تجري أعمال فحص وتقييم لها وأن إسرائيل ستتحمل عواقبها.