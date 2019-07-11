شؤون فلسطينية

عريقات: إنهاء الانقسام بالعودة لإرادة الشعب وتنفيذ اتفاق 2017

عريقات: إنهاء الانقسام بالعودة لإرادة الشعب وتنفيذ اتفاق 2017
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، سوف تتم من خلال العودة إلى إرادة الشعب بانتخابات عامة، وتنفيذ تفاهم القاهرة الموقع فى تاريخ ١٢-اكتوبر -٢٠١٧.

جاء ذلك، خلال لقاء عريقات، عريقات وفداً أمريكياً من أكاديميين، ورجال دين ومؤسسات مجتمع مدني ، حيث اطلعهم على آخر التطورات الحاصلة على الساحات الداخلية والإقليمية والدولية.

وأكد عريقات لأعضاء الوفد، أن من يسعى لترسيخ وتكريس الاستيطان، والضم وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، واستخدام الدين، ويرفض القانون الدولي والشرعية الدولية، لا يمكن أن يكون قادراً على أو حتى جزء من متطلبات صناعة السلام، الذى لا يمكن تحقيقه إلا عبر بوابة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وشدد على أن المستوطنات والإملاءات فرض العقوبات وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، تؤدي فقط إلى دفع الأوضاع إلى أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء.

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